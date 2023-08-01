Кристиан Эриксен — о Хёйлунне: сильный девятый номер, хороший игрок

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиан Эриксен высказался о форварде «Аталанты» Расмусе Хёйлунне, который, как ожидается, вскоре присоединится к манкунианскому клубу.
«Какой он из себя? Сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне — с того момента, когда я впервые увидел его в сборной. Это очень хороший футболист. Он хороший парень и хороший игрок. Как я уже сказал, он добился солидного прогресса, выступая на позиции девятого номера в клубе.
Должен быть честен, я видел не так много матчей «Аталанты», но знаю, как они играют, и он здорово вписался в команду. Когда я разговаривал с ним в последний раз? Недавно, когда мы были в сборной. Конечно, я сказал ему много приятного о «Манчестер Юнайтед, но не только!» — приводит слова Эриксена Evening Standard.
- 1 августа 2023
-
20:30
-
20:24
-
20:08
-
20:05
-
20:01
-
20:00
-
19:58
-
19:57
-
19:45
-
19:43
-
19:31
-
19:21
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:56
-
18:47
-
18:45
-
18:39
-
18:28
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
18:16
-
18:13
-
18:11
-
18:10
-
18:04
-
18:03
-
18:00
-
18:00
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:44