Кристиан Эриксен — о Хёйлунне: сильный девятый номер, хороший игрок

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Дании Кристиан Эриксен высказался о форварде «Аталанты» Расмусе Хёйлунне, который, как ожидается, вскоре присоединится к манкунианскому клубу.

«Какой он из себя? Сильный девятый номер. Он сильно вырос как игрок в прошлом сезоне — с того момента, когда я впервые увидел его в сборной. Это очень хороший футболист. Он хороший парень и хороший игрок. Как я уже сказал, он добился солидного прогресса, выступая на позиции девятого номера в клубе.

Должен быть честен, я видел не так много матчей «Аталанты», но знаю, как они играют, и он здорово вписался в команду. Когда я разговаривал с ним в последний раз? Недавно, когда мы были в сборной. Конечно, я сказал ему много приятного о «Манчестер Юнайтед, но не только!» — приводит слова Эриксена Evening Standard.