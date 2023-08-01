«Офигенные эмоции». Капитан «Амкала» Левшук — о победе над «Красным Знаменем» в Кубке

Защитник и капитан «Амкала» Арсений Левшук прокомментировал победу над «Красным Знаменем» (3:2) в Фонбет Кубке России.

«Офигенные и незабываемые эмоции, как и в том году. Жалко, что подставил пацанов и удалился. По эмоциям всё просто одинаково круто. Я хотел, чтобы пацаны испытали те же эмоции, как и мы в прошлом году. Всё топ», — сказал Левшук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сегодня, 1 августа, матче 1/256 финала Кубка России «Амкал» одержал победу над «Красным Знаменем» со счётом 3:2. Капитан «Амкала» Левшук был удалён на 76-й минуте игры после того, как арбитр показал ему вторую жёлтую карточку.

Через девять минут после этого Дмитрий Вансович сократил отставание гостей в матче до одного гола, однако «Амкал» в меньшинстве довёл игру до победы — 3:2.