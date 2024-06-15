Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — Албания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видео: первый день Матвея Сафонова в «ПСЖ»

Видео: первый день Матвея Сафонова в «ПСЖ»
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба «ПСЖ» в своём YouTube-канале поделилась видео о первом дне российского вратаря Матвея Сафонова во французской команде.

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года. Предполагаемая сумма трансфера – € 20 млн с учётом бонусов.

25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

По итогам минувшего сезона «ПСЖ» стал чемпионом Франции, набрав 76 очков в 34 матчах. Также парижский клуб выиграл Кубок Франции. По итогам минувшего сезона РПЛ «Краснодар» расположился на второй строчке.

Материалы по теме
Сафонов — о переходе в «ПСЖ»: это невероятный шанс развиваться вместе с Доннаруммой
Материалы по теме
«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» уникален». Что ждёт российского вратаря во Франции
Эксклюзив
«Трансфер Сафонова в «ПСЖ» уникален». Что ждёт российского вратаря во Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android