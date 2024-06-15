Малафеев дал несколько советов Сафонову после трансфера в «ПСЖ»

Экс-голкипер сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на переход Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвею я бы пожелал не терять уверенности в себе, работать на тренировках ещё усерднее, чем раньше, прислушиваться к тренерам и партнёрам. Адаптация к новому месту, к новому футболу всегда занимает время», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, 14 июня 2024 года «ПСЖ» объявил о переходе российского вратаря Матвея Сафонова из «Краснодара». Контракт между игроком и клубом из Франции рассчитан до июня 2029 года.

25-летний Сафонов является воспитанником «быков». В минувшем сезоне голкипер провёл в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль». Ориентировочная стоимость российского вратаря, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.