Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал причину перехода Садио Мане в «Аль-Наср»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о переходе сенегальского нападающего Садио Мане в саудовский «Аль-Наср».
«Иногда всё идёт не так, как ты себе представлял. Я полностью понимаю, что прощание причиняет ему боль. Мы оба согласились с тем, что то, что происходит прямо сейчас, нехорошо, но также и с тем, что это самое лучшее решение в сложившейся ситуации для всех участников», – приводит слова Тухеля FCB Inside.
Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.
В летнее трансферное окно состав саудовского клуба «Аль-Наср» пополнился такими игроками, как Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. За клуб также выступает португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к саудовцам зимой 2023 года.
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