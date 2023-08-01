Садио Мане перешёл в «Аль-Наср»

Сенегальский нападающий «Баварии» Садио Мане присоединился к Криштиану Роналду, Марсело Брозовичу, Алексу Теллесу и Секо Фофана в «Аль-Насре». Об этом сообщает официальный аккаунт саудовского клуба в «твиттере».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Аль-Наср» выплатил мюнхенцам около € 40 млн за переход 31-летнего футболиста. Сам Мане согласовал с саудовским клубом контракт, по которому будет получать € 40 млн в год.

Мане перешёл в мюнхенскую «Баварию» из «Ливерпуля» за € 32 млн прошлым летом. За немецкий клуб игрок провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и шестью результативными передачами.

В летнее трансферное окно состав саудовского клуба «Аль-Наср» пополнился такими игроками, как Марсело Брозович, Алекс Теллес и Секо Фофана. За клуб также выступает португалец Криштиану Роналду, присоединившийся к саудовцам зимой 2023 года.