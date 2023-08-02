Видеообзор товарищеского матча «Милан» — «Барселона»

В прошедшем рано утром 2 августа на стадионе «Эллиджиант» (Лас-Вегас, США) товарищеском матче между итальянским «Миланом» и испанской «Барселоной» победу одержали сине-гранатовые со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил вингер Ансу Фати. Испанец поразил ворота соперника на 55-й минуте встречи. Голевой пас на свой счёт записал Алекс Бальде.
До этой встречи «Милан» провёл три товарищеских матча, выиграв один. С крупным счётом миланцы обыграли «Лумеццане» – 7:0. В следующем матче с «Реалом» «россонери» потерпели поражение – 2:3. Игра с «Ювентусом» затянулась до серии пенальти, в которой подопечные Пиоли уступили (2:3 по пен.).
«Барселона» также приняла участие в трёх контрольных матчах, но в двух одержала победу. Сине-гранатовые обыграли «Кобе» со счётом 2:0, а затем потерпели поражение от «Арсенала» – 3:5. В последней встрече каталонцы выиграли в «эль класико». «Барселона» не оставила «Реалу» никаких шансов, победив всухую – 3:0.
- 2 августа 2023
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