«Барселона» минимально переиграла «Милан» в товарищеском матче

В США, на стадионе «Эллиджтант» в Лас-Вегасе, «Барселона» провела товарищеский матч с «Миланом». Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу испанского клуба.
Естественный гол в матче забил испанский вингер Ансу Фати. Он поразил ворота итальянцев на 55-й минуте встречи. Голевой пас ему отдал Алекс Бальде.
До этой встречи «Милан» провёл три товарищеских встречи, выиграв только в одной. С крупным счётом миланцы обыграли «Лумеццане» – 7:0. В следующем матче с «Реалом» «красные дьяволы» потерпели поражение – 2:3. Игра с «Ювентусом» затянулась до серии пенальти, в которой подопечные Пиоли уступили (2:3 по пен.).
«Барселона» тоже приняла участие в трёх контрольных матчах, но в двух победила. Сине-гранатовые обыграли «Кобе» со счётом 2:0, а затем потерпели поражение от «Арсенала», который был невероятно злым – 3:5. В последней встрече каталонцы выиграли в «эль класико». Хави не оставил «Реалу» никаких шансов, победив всухую – 3:0.
- 2 августа 2023
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