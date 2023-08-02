Швеция обыграла Аргентину в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 2 августа, состоялся матч 3-го тура группы G женского чемпионата мира 2023 в Новой Зеландии и Австралии между сборными Аргентины и Швеции. Игру принимал стадион «Уаикато». Стартовый свисток прозвучал в 10:00 мск.

Счёт в матче был открыт только на 66-й минуте встречи. Гол забила Ребека Бломквист, ассистировала ей София Якобссон. Под занавес игры Элин Рубенссон реализовала пенальти, упрочив преимущество шведок. Больше команды друг другу не забивали, итоговый счёт встречи — 2:0 в пользу сборной Швеции.

Женский чемпионат мира проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов со счётом 2:0. Голами в решающем матче турнира отметились Меган Рапино и Роуз Лавелль.

Рекордсменом по числу побед на женском чемпионате мира является сборная США, завоевавшая четыре трофея.