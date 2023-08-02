Ямайка — Бразилия: стартовые составы на матч женского ЧМ-2023

Сегодня, 2 августа, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются национальные команды Ямайки и Бразилии. Игра 3-го тура группы F пройдёт на стадионе «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» в Мельбурне (Австралия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.
Команды объявили стартовые составы на матч:
Женская сборная Ямайки: Спенсер, Уилтшир, Эллисон Суоби, Шантель Суоби, Блэквуд, Сэмпсон, Примус, Спенс, Браун, Мэттьюс, Шоу.
Женская сборная Бразилии: Летиция, Антония, Соуза, Рафаэлле, Тамире, Ари Боржес, Керолин, Луана, Леаль, Дебинья, Марта.
Соперниками Бразилии и Ямайки по группе являются сборные Франции и Панамы.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 2 августа 2023
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