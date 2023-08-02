Источник: Рябчук переходит в «Спартак» из «Олимпиакоса», сделка уже согласована
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Защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олег Рябчук переходит в московский «Спартак». Сделка должна быть закрыта в течение нескольких часов, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально, информирует греческое радио Sport-FM.
По сведениям источника, последнее предложение «Спартака» по Рябчуку удовлетворило боссов «Олимпиакоса». Греческий клуб уже ищет нового левого защитника на замену Рябчуку.
Напомним, Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» улучшил предложение по Рябчуку почти до 7 млн с учётом бонусов.
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