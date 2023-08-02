Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Байер. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Рябчук переходит в «Спартак» из «Олимпиакоса», сделка уже согласована

Источник: Рябчук переходит в «Спартак» из «Олимпиакоса», сделка уже согласована
Комментарии

Защитник «Олимпиакоса» и сборной Молдавии Олег Рябчук переходит в московский «Спартак». Сделка должна быть закрыта в течение нескольких часов, в ближайшее время о трансфере будет объявлено официально, информирует греческое радио Sport-FM.

По сведениям источника, последнее предложение «Спартака» по Рябчуку удовлетворило боссов «Олимпиакоса». Греческий клуб уже ищет нового левого защитника на замену Рябчуку.

Напомним, Рябчук выступает за «Олимпиакос» с 2021 года. В прошлом сезоне он принял участие в 45 матчах, в которых забил один мяч. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн. Ранее сообщалось, что «Спартак» улучшил предложение по Рябчуку почти до 7 млн с учётом бонусов.

Материалы по теме
«Спартак» снова хочет защитника из Молдавии. Скандал вокруг сделки не помешает трансферу?
«Спартак» снова хочет защитника из Молдавии. Скандал вокруг сделки не помешает трансферу?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023