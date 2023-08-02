Владислав Радимов выделил три главных разочарования 2-го тура Российской Премьер-Лиги

Российский тренер Владислав Радимов подвёл итоги 2-го тура Российской Премьер-Лиги, выделив три главных разочарования.

«Матч «Урал» — «Пари НН» — самый незрелищный и скучный за долгое время! Хочется, чтобы таких игр было меньше, ведь наш чемпионат уже приучил нас к обилию голов и яркой игре.

«Динамо». Пропускать три гола в каждом матче и претендовать на медали — несовместимо! Совершенно непозволительно выигрывать 3:1, потом бросить играть и упустить победу. Очень слабая игра в обороне, ну и вратарская линия традиционно подводит. Уже давно эти проблемы, но трансферов или попытки исправить её нет. Ну и Лаксальт, играющий опорника, пусть и провёл неплохой матч, но выступает там не от хорошей жизни. А ведь следующий матч — в гостях с «Зенитом»!

Безбородов и VAR — с отрывом худшее впечатления от тура. Просто необъяснимо! Стоило похвалить судейство в прошлом туре, как в этом случилось такое помутнение. Рекорд по пенальти, перебивание, нарушение протокола VAR. Короче, БАРДАК!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.