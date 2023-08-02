Радимов: с такими детскими ошибками «Динамо» будет сложно достичь чего-то грандиозного

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре московского «Динамо» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, какие позиции нужно усилить бело-голубым.

«Ошибки просто детские, нужно что‑то делать, именно усилять команду. С такой линией обороны, с такими ошибками и с такими опорными полузащитниками чего‑то грандиозного достичь будет сложно. Не от хорошей жизни защитники в каждом матче привозят голы», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, в новом сезоне Российской Премьер-лиге «Динамо» стартовало с поражения и ничьи в двух встречах — сначала сильнее оказался «Краснодар, обыграв московский клуб со счётом 3:1, затем бело-голубые упустили победу в матче с „Крыльями Советов“, ведя в счёте 3:1 и сыграв в итоге 3:3. Таким образом, „Динамо“ набрало одно очко в РПЛ по итогам двух туров.