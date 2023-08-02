Радимов: с такими детскими ошибками «Динамо» будет сложно достичь чего-то грандиозного

Российский тренер Владислав Радимов высказался об игре московского «Динамо» в новом сезоне Российской Премьер-Лиги, а также рассказал, какие позиции нужно усилить бело-голубым.
«Ошибки просто детские, нужно что‑то делать, именно усилять команду. С такой линией обороны, с такими ошибками и с такими опорными полузащитниками чего‑то грандиозного достичь будет сложно. Не от хорошей жизни защитники в каждом матче привозят голы», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
Напомним, в новом сезоне Российской Премьер-лиге «Динамо» стартовало с поражения и ничьи в двух встречах — сначала сильнее оказался «Краснодар, обыграв московский клуб со счётом 3:1, затем бело-голубые упустили победу в матче с „Крыльями Советов“, ведя в счёте 3:1 и сыграв в итоге 3:3. Таким образом, „Динамо“ набрало одно очко в РПЛ по итогам двух туров.
- 2 августа 2023
-
01:00
-
00:57
-
00:52
-
00:46
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:09
-
00:02
-
00:01
-
00:00
- 1 августа 2023
-
23:42
-
23:39
-
23:31
-
23:26
-
23:17
-
23:12
-
23:04
-
22:59
-
22:45
-
22:34
-
22:31
-
22:18
-
22:05
-
22:05
-
21:52
-
21:40
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:19
-
21:10