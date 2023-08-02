Жодинский клуб «Торпедо-БелАЗ» выбыл из Лиги конференций

Сегодня, 2 августа, состоялся ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций между кипрским клубом АЕК из Ларнаки и жодинским «Торпедо-БелАЗ» (Беларусь). Встреча прошла на стадионе «АЕК-Арена» (Ларнака, Кипр) и завершилась вничью со счётом 1:1.
Оба мяча были забиты в компенсированное время. Испанский полузащитник АЕКа Пере Понс вывел хозяев вперёд на 90+6-й минуте, а на 90+8-й Валерий Горбачик сравнял счёт, что не спасло «Торпедо-БелАЗ» от вылета.
В первом матче победу с минимальным перевесом одержал АЕК (3:2). «Торпедо-БелАЗ» пропустило три мяча ещё до перерыва домашней встречи, а во втором тайме отквитало два из них в течение трёх минут (70-я и 73-я), но спасти игру не удалось. По сумме двух встреч (4:3) в следующий раунд квалификации Лиги конференций — 2023/2024 проследовал АЕК, а «Торпедо» вылетело из еврокубков.
В следующем раунде отбора АЕК сыграет с победителем пары «Маккаби» (Тель-Авив) – «Петрокуб». Матчи состоятся 10 и 17 августа.
- 2 августа 2023
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