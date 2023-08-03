Лапорта рассказал о задачах «Барселоны» в новом сезоне

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что приоритетом для команды является победа в чемпионате Испании.

«Приоритетом в прошлом сезоне был чемпионат Испании, и в этом новом сезоне для нас лига также является приоритетом. Но мы хотели бы лучше выступить в Лиге чемпионов, и мы хотели бы быть среди кандидатов на победу в этом соревновании. Но нашим приоритетом по-прежнему остаётся испанская лига», — приводит слова Лапорты CNN.

Напомним, в прошлом сезоне «Барселона» стала победителем чемпионата Испании. В Лиге чемпионов команда не смогла преодолеть групповой этап турнира. Новый сезон чемпионата Испании стартует 11 августа. В матче первого круга каталонский клуб встретится с «Хетафе». Матч состоится 13 августа, начало – 22:30 мск.

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