Южная Корея — Германия: кореянки вышли вперёд в матче женского ЧМ-2023

Полузащитник сборной Южной Кореи Со-Хун Чо отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии с национальной командой Германии (1:0).

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте игры — отличилась полузащитник сборной Южной Кореи Со-Хун Чо (1:0). Этот гол стал первым для кореянок на этом чемпионате мира.

Сборная Южной Кореи проиграла оба своих предыдущих матча на чемпионате мира 2023 года, уступив Колумбии (0:2) и Марокко (0:1). Немецкая национальная команда добилась разгромной победы над Марокко (6:0), однако уступила колумбийкам (1:2).

Параллельно игре Южной Кореи и Германии проходит и встреча Марокко и Колумбии (0:0, идёт первый тайм).