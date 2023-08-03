Южная Корея — Германия: кореянки вышли вперёд в матче женского ЧМ-2023
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Полузащитник сборной Южной Кореи Со-Хун Чо отметилась забитым мячом в проходящем в эти минуты матче 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии с национальной командой Германии (1:0).
ЧМ-2023 (ж). Группа H. 3-й тур
03 августа 2023, четверг. 13:00 МСК
Южная Корея (ж)
1-й тайм
1 : 1
Германия (ж)
1:0 Cho – 6' 1:1 Попп – 42'
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте игры — отличилась полузащитник сборной Южной Кореи Со-Хун Чо (1:0). Этот гол стал первым для кореянок на этом чемпионате мира.
Сборная Южной Кореи проиграла оба своих предыдущих матча на чемпионате мира 2023 года, уступив Колумбии (0:2) и Марокко (0:1). Немецкая национальная команда добилась разгромной победы над Марокко (6:0), однако уступила колумбийкам (1:2).
Параллельно игре Южной Кореи и Германии проходит и встреча Марокко и Колумбии (0:0, идёт первый тайм).
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