Германия не смогла обыграть Южную Корею и сенсационно вылетела с женского ЧМ-2023
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Сегодня, 3 августа, завершился матч 3-го тура группового этапа женского чемпионата мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии, в котором встречались сборные Южной Кореи и Германии. Встреча завершилась вничью 1:1.
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте игры — отличилась полузащитник сборной Южной Кореи Со-Хун Чо (1:0). Этот гол стал первым для кореянок на этом чемпионате мира. На 43-й минуте матча немецкая сборная смогла сравнять счёт благодаря забитому мячу нападающей Александры Попп (1:1).
На 56-й минуте матча полузащитник сборной Германии Джуль Бранд вывела свою команду вперёд, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда после просмотра VAR. Больше голов в этом матче забито не было.
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