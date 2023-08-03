Губерниев посоветовал Григоряну, нагрубившему журналистке, публично извиниться

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на грубые слова главного тренера краснодарской «Кубани» Александра Григоряна в адрес журналистки.
«Саша Григорян, ещё раз!!! Публично извинитесь перед девушкой… Пока ещё не поздно… А что там «Кубань»??? Григоряна ещё не выгнала??? Женщин надо любить и уважать!!! Ибо прекрасные дамы наше всё, правда, девчонки???» — написал Губерниев у себя в телеграм-канале.
Напомним, журналистка задала вопрос о возможном увольнении Григоряна, на что специалист ответил оскорблением. Он назвал Викторию маленькой глупой девочкой.
56-летний тренер Александр Григорян возглавил «Кубань» в конце прошлого сезона и помог краснодарскому клубу сохранить место в Мелбет Первой лиге. На старте нового сезона клуб специалиста проиграл три матча из трёх и расположился на 18-м месте в турнирной таблице. В ближайшем туре чемпионата «Кубань» примет на своём стадионе астраханский «Волгарь», который также имеет ноль очков в своём активе.
- 3 августа 2023
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