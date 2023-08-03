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Круговой — о женитьбе: теперь я более спокоен, потому что защищён дома

Круговой — о женитьбе: теперь я более спокоен, потому что защищён дома
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25-летний российский защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой ответил на вопрос о том, как поменялась его жизнь после женитьбы.

«Сильно ли поменялась жизнь после этого? Нет. Просто теперь я более спокоен. Потому что защищён дома, что есть семья (улыбается). Раньше она тоже была, просто теперь официально всё оформлено. Можно полностью погрузиться в семейную жизнь. А так, особо ничего не изменилось», — приводит слова Кругового интернет-портал «Известия».

О том, что защитник «Зенита» женился, стало известно 26 июня. Избранницу футболиста зовут Кристина.

Данил Круговой стал футболистом петербургской команды летом 2020 года. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Суперкубка России.

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