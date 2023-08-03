Новый директор «Спартака»: у нас есть возможность побороться с «Зенитом»
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Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых высказал мнение о конкуренции с «Зенитом» в Российской Премьер-Лиге.
«В этом сезоне бороться с «Зенитом» не получится? Как раз наоборот. Во-первых, в «Спартаке» последние годы редкий тренер работал два сезона подряд. В этом плане у Абаскаля уже есть преимущество. Во-вторых, у нас в составе лишь точечные изменения. Лидеры все остались, в отличие от «Зенита». Для «Спартака» это уже стабилизация. Поэтому как раз сезон-2023/2024 заметно отличается от прошлых. У нас есть возможность побороться с «Зенитом», — приводит слова Белых Sport24.
Напомним, «Зенит» неизменно выигрывал чемпионат России на протяжении последних пяти лет. В прошлом сезоне «Спартак» стал третьим, набрав 54 очка.
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