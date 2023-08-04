Клопп разозлился на болельщиков, просивших у него автограф

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп эмоционально отреагировал на просьбу болельщиков клуба оставить автограф после поражения в товарищеском матче с «Баварией» со счётом 3:4, сообщает Daily Mail.

По данным источника, болельщики попросили Клоппа дать автограф перед посадкой в автобус, на что специалист резко ответил: «Очень быстро. На самом деле у меня нет времени».

При этом, во время передачи футболки Клоппу, они роняют её, что также не понравилось специалисту и он добавил: «И ты должен держать эту чёртову футболку».

Новый сезон АПЛ стартует 11 августа.

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2026 года.

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