Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста, против которого играл

Вратарь и капитан московского ЦСКА, экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста, против которого он когда-либо играл.
«Лучший игрок, против которого я играл? Наверное, Месси. Я один раз против него играл, и он мне не забил!» — сказал Акинфеев в выпуске на YouTube-канале «Шоу Известь».
Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.
Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
- 4 августа 2023
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