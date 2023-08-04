Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста, против которого играл

Вратарь и капитан московского ЦСКА, экс-голкипер сборной России Игорь Акинфеев назвал лучшего футболиста, против которого он когда-либо играл.

«Лучший игрок, против которого я играл? Наверное, Месси. Я один раз против него играл, и он мне не забил!» — сказал Акинфеев в выпуске на YouTube-канале «Шоу Известь».

Игорь Акинфеев — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, а также победитель Кубка УЕФА 2005 года. Вратарь является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру.

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.