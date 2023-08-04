Червиченко: кадровые потери ЦСКА? Ничего страшного. Все должны побывать в шкуре «Ростова»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко сравнил составы ЦСКА и «Локомотива», а также высказался о кадровых потерях армейцев.

«ЦСКА и «Локомотив» хорошо укомплектованы и выглядят по-боевому. Но пока идут какие-то непонятные сбои. Но «Локомотив» выглядит разнообразнее. Я не исключаю, что «Локомотив» завтра не проиграет.

Кадровые потери ЦСКА и много молодёжи в составе? Ничего страшного — все должны побывать в шкуре «Ростова». У нас почему-то обращают внимание, когда проблемы только у армейцев и спартаковцев. А когда у других команд проблемы, то никто не обращает внимания. «Ростов» прошлый сезон доигрывал детьми и остался без медалей», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между ЦСКА и «Локомотивом» состоится 5 августа в 20:00 мск.