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Дмитрий Булыкин предположил, что матч ЦСКА — «Локомотив» закончится результативной ничьей

Дмитрий Булыкин предположил, что матч ЦСКА — «Локомотив» закончится результативной ничьей
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Экс-нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин дал прогноз на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники сыграют с ЦСКА.

«ЦСКА будет небольшим фаворитом, потому что играют на своём поле. Очень интересный матч, потому что клубы показывают интересную игру и результат. Интересно, кто окажется сильнее. Думаю, ЦСКА и «Локомотив» сыграют вничью, потому что очки нужны обеим командам. Они хотят биться за медали чемпионата. Мне кажется, будет результативная ничья», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 3-го тура РПЛ ЦСКА – «Локомотив» состоится в субботу, 5 августа, на стадионе «ВЭБ Арена». После двух стартовых туров железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Армейцы расположились на восьмой строчке с тремя очками.

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