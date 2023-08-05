Новички «ПСЖ» не хотят переходить в команду, пока не разрешится ситуация с Мбаппе

Конфликт «ПСЖ» с нападающим команды Килианом Мбаппе оказывает негативное влияние на трансферную политику клуба, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, у парижан сейчас есть определённые проблемы, ведь некоторые потенциальные новички не хотят переходить в команду, пока ситуация с 24-летним французом не будет решена.

Ранее Мбаппе вовремя не ответил на требования руководства определиться со своим будущим – он хочет провести ещё сезон в команде, а затем уйти свободным агентом. В «ПСЖ» уверены, что у Килиана есть договорённость с «Реалом».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике может покинуть клуб из-за ситуации с Килианом Мбаппе. 53-летний тренер возглавил парижский клуб в начале июля этого года.