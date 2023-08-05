Винисиус восхищается Мбаппе и хотел бы играть с ним в одной команде

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор восхищается нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе, сообщает Marca.
По данным источника, бразилец хотел бы сыграть с Мбаппе в одной команде – он уважает его и помнит, что именно француз был одним из тех, кто встал на его защиту во время расистских скандалов.
Также отмечается, что переход «Реала» на схему 4-4-2 без флангов — это не полностью инициатива главного тренера Карло Анчелотти. На самом деле, Винисиус сам просил о том, чтобы действовать ближе к центру, считая, что с этой позиции может быть более результативным.
Напомним, ранее стало известно, что Мбаппе был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонный сбор в Японии. По информации СМИ, форвард выставлен на трансфер.
В минувшем сезоне-2022/2023 Килиан Мбаппе принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.
Килиан Мбаппе приехал в Камерун на родину отца
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