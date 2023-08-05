Александр Зинченко: пожалуйста, критикуйте меня как можно больше, я люблю это
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Защитник «Арсенала» Александр Зинченко в интервью Рио Фердинанду рассказал о своём отношении к критике.
«Как я справляюсь с критикой в медиа от таких людей, как ты? Я невероятно доволен, я так это люблю. Когда я вижу твоё мнение, мнения Невилла или Каррагера – это утешение для меня. Не знаю, как у других. Я люблю это, пожалуйста, говорите обо мне как можно больше.
Я был ребёнком, когда смотрел ваши матчи. Вы – легенды. И когда говорите обо мне, я сижу на диване и: «Вау, я сделал что-то правильное в своей жизни. Хорошо это или плохо? Не волнует. Просто продолжайте, пожалуйста», – сказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.
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