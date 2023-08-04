«Rolls-Royce». Александр Зинченко — о своём партнёре по «Арсеналу»

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко лестно отозвался о своём одноклубнике Вильяме Салиба, сравнив французского игрока обороны с автомобилем Rolls-Royce.
«Вильям Салиба? Rolls-Royce. Он очень хорош, я его очень люблю. Если быть честным, я не знал его до момента, когда перешёл в «Арсенал». Когда я увидел его на тренировке, спросил: «Что это за парень?» Потом была первая предсезонная игра с «Челси», ни одной ошибки.
Этот парень никогда не совершает ошибки. Когда он забил гол с левой против «Борнмута», я упал на колени и сказал, что он может делать всё что угодно», — рассказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.
В прошлом сезоне Салиба сыграл 33 матча за «Арсенал», забил три гола и сделал одну голевую передачу.
Сколько забивали лидеры гонки снайперов в АПЛ
- 4 августа 2023
-
09:31
-
09:29
-
09:20
-
09:12
-
09:04
-
08:56
-
08:52
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:02
-
07:51
-
07:23
-
06:58
-
06:45
-
06:40
-
06:32
-
06:19
-
06:07
-
05:59
-
05:50
-
05:48
-
05:45
-
05:40
-
04:52
-
04:36
-
04:33
-
04:17
-
04:15
-
04:01
-
03:58
-
03:38
-
03:30
-
03:25
-
03:10