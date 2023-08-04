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«Rolls-Royce». Александр Зинченко — о своём партнёре по «Арсеналу»

«Rolls-Royce». Александр Зинченко — о своём партнёре по «Арсеналу»
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Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко лестно отозвался о своём одноклубнике Вильяме Салиба, сравнив французского игрока обороны с автомобилем Rolls-Royce.

«Вильям Салиба? Rolls-Royce. Он очень хорош, я его очень люблю. Если быть честным, я не знал его до момента, когда перешёл в «Арсенал». Когда я увидел его на тренировке, спросил: «Что это за парень?» Потом была первая предсезонная игра с «Челси», ни одной ошибки.

Этот парень никогда не совершает ошибки. Когда он забил гол с левой против «Борнмута», я упал на колени и сказал, что он может делать всё что угодно», — рассказал Зинченко в подкасте бывшего английского футболиста Рио Фердинанда на YouTube-канале Five.

В прошлом сезоне Салиба сыграл 33 матча за «Арсенал», забил три гола и сделал одну голевую передачу.

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