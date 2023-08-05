Стало известно, какой суммы не хватило «Фламенго», чтобы закрыть сделку по Венделу
Поделиться
Бразильский «Фламенго» вёл переговоры с «Зенитом» по трансфере полузащитника Вендела. Однако клубу не хватило € 1,2 млн, чтобы закрыть переход футболиста, сообщает журналист Алехандре Маттос на своей страничке в «твиттере».
По сведениям источника, бразильский клуб получит указанную сумму через несколько дней, как процент от продажи Натана из «Ред Булл Брагантино» в «Наполи». «Фламенго» принадлежат проценты прав на игрока. Однако трансферное окно в Бразилии уже закрыто, поэтому осуществить переход Вендела в текущее трансферное окно «Фламенго» не сможет.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник провёл за петербуржцев 25 игр, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Комментарии
- 5 августа 2023
-
08:24
-
08:10
-
08:09
-
08:00
-
07:30
-
07:05
-
06:59
-
06:39
-
06:31
-
06:09
-
05:59
-
05:51
-
05:47
-
04:55
-
04:36
-
04:28
-
04:25
-
04:12
-
03:48
-
03:37
-
03:23
-
03:22
-
03:15
-
03:00
-
02:44
-
02:42
-
02:04
-
02:03
-
01:54
-
01:36
-
01:34
-
01:22
-
01:00
-
00:35
-
00:24
Партнерский контент