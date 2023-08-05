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Стало известно, какой суммы не хватило «Фламенго», чтобы закрыть сделку по Венделу

Стало известно, какой суммы не хватило «Фламенго», чтобы закрыть сделку по Венделу
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Бразильский «Фламенго» вёл переговоры с «Зенитом» по трансфере полузащитника Вендела. Однако клубу не хватило € 1,2 млн, чтобы закрыть переход футболиста, сообщает журналист Алехандре Маттос на своей страничке в «твиттере».

По сведениям источника, бразильский клуб получит указанную сумму через несколько дней, как процент от продажи Натана из «Ред Булл Брагантино» в «Наполи». «Фламенго» принадлежат проценты прав на игрока. Однако трансферное окно в Бразилии уже закрыто, поэтому осуществить переход Вендела в текущее трансферное окно «Фламенго» не сможет.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник провёл за петербуржцев 25 игр, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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