Защитник «Балитки» Жиров сравнил РПЛ и вторую немецкую Бундеслигу

Защитник «Балтики» Александр Жиров сравнил футбол в Российской Премьер-Лиге и во второй немецкой Бундеслиге, где он ранее выступал за «Зандхаузен» на протяжении пяти лет.

«Главное отличие немецкого футбола от РПЛ? Во второй Бундеслиге более силовой футбол. Надо быть очень сильно готовым физически, чтобы играть. В РПЛ больше стараются действовать в комбинационной манере. Если брать матч со «Спартаком», то и мы, и соперник старались не бить мяч вперёд просто так, старались играть в футбол. РПЛ тоже прогрессирует в этом плане. Хорошие скорости.

Лучшая ли у «Спартака» атака в лиге? Раз они победили, значит, были сильнее. Реализовали свои моменты. В РПЛ каждый шанс на вес золота. Нам нужно работать над реализацией. Моментов было достаточно. У «Спартака» хорошие исполнители в атаке, но кого‑то выделять не буду», — сказал Жиров в интервью «Матч ТВ».

В матче 2-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Балтику» со счётом 2:1.