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«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ланс» в товарищеском матче

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ланс» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Ланс» (Франция). Встреча завершилась волевой победой «Манчестер Юнайтед» со счётом 3:1.

На 23-й минуте Флорьян Сотока вывел «Ланс» вперёд. В начале второго тайма Маркус Рашфорд сравнял счёт. Вскоре Антони вывел манкунианцев вперёд, а на 59-й минуте Каземиро установил окончательный счёт в матче.

Ранее «Ланс» сыграл вничью в товарищеском матче с «Торино» (0:0), а «Манчестер Юнайтед» уступил дортмундской «Боруссии» (2:3).

В предыдущем сезоне английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» финишировал на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 75 очков в 38 матчах. «Ланс» занял второе место во французской Лиге 1, набрав 84 очка за сезон.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
05 августа 2023, суббота. 14:45 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
3 : 1
Ланс
Ланс, Франция
0:1 Сотока – 23'   1:1 Рашфорд – 48'   2:1 Антони – 53'   3:1 Каземиро – 59'
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