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«Тюмень» разгромила «Ленинградец» в матче 4-го тура Первой лиги

«Тюмень» разгромила «Ленинградец» в матче 4-го тура Первой лиги
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Завершился матч 4-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Ленинградец». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Михаилом Черемных (Пермь). «Тюмень» обыграла «Ленинградец» со счётом 4:0.

На 26-й минуте матча Никита Печенкин открыл счёт во встрече, выведя хозяев вперёд. Во втором тайме, на 49-й минуте, Руслан Байтуков удвоил преимущество «Тюмени» в матче. На 78-й минуте Иван Маркелов смог реализовать пенальти, тем самым доведя счёт матча до разгромного. Под самый конец встречи, на 90+2-й минуте, Виталий Шитов забил четвёртый безответный мяч в матче. Таким образом, «Тюмень» разгромно обыграла «Ленинградец» со счётом 4:0.

Для «Тюмени» эта победа стала третьей в сезоне. Ранее они смогли обыграть «Енисей» и «Химки», допустив единственную осечку в матче со «СКА-Хабаровск» (0:2). «Ленинградец» же первый раз проиграл в новом сезоне — ранее команда дважды сыграла вничью (с тульским «Арсеналом» и «Родиной»), а также обыграла «Енисей» (1:0).

В прошлом сезоне «Ленинградец» смог выйти в Первую лигу. «Тюмень» в прошлом сезоне также смогла получить повышение в Первую лигу.

Россия - Мелбет Первая лига. 4-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
4 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Печенкин – 26'   2:0 Байтуков – 49'   3:0 Маркелов – 78'   4:0 Бем – 90+2'
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