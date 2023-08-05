Осинькин — о матче с «Ростовом»: понимание, что игра сделана, пришло после четвёртого гола

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 3-го тура РПЛ с «Ростовом» (5:1).
«Жара жарой, но надо было показать игру хорошую против сильного соперника. Против соперника, против которого трудно играть. «Ростов» много перестроений делает, к которым надо быть готовым, так что в этом плане у нас неделя напряжённая была.
В первом тайме мы создавали моменты. Но из трёх моментов реализовали три, что тоже понимаем.
Я не помню, как радовался или был сдержанным. Мы были в игре, в борьбе, так что передать расслабленность ребятам было нельзя. Понимание, что игра сделана, пришло после четвёртого гола.
Салтыков — дерзкий парень. Любит идти в обводку. Любит прямые дорожки к чужим воротам. Это помогает ему, когда надо обострять. По обороне вопросы есть. Но смешно было бы, если бы он ко всему был готов. Но он внимательный и умный парень, умеет слушать.
Кто должен был бить пенальти? Я крикнул, чтобы Юра Горшков пробил. Но ребята там сами решили. Так эмоционально зрители себя вели, что я понимаю, что меня можно было не услышать», — сказал Осинькин в эфире «Матч ТВ».
- 5 августа 2023
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