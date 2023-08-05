Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче Кубка арабских чемпионов

Сегодня, 5 августа, состоится матч четвертьфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встретятся саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Стали известны стартовые составы команд.

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком выйдет в составе «Аль-Хиляля».

«Аль-Хиляль»: Алмуаюф, Сауд, Кулибали, Аль Булаи, Шарани, Канно, Невес, Михаэль, Салем, Милинкович-Савич, Малком.

26-летний бразилец Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Ранее состав «Аль-Хиляля» пополнили Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и главный тренер Жорже Жезуш.

«Аль-Хиляль» вышел из группы В со второго места, а «Аль-Иттихад» возглавил группу А.