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Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче Кубка арабских чемпионов

Малком дебютирует за «Аль-Хиляль» в матче Кубка арабских чемпионов
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Сегодня, 5 августа, состоится матч четвертьфинала Кубка арабских чемпионов, в котором встретятся саудовские «Аль-Иттихад» и «Аль-Хиляль». Стали известны стартовые составы команд.

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком выйдет в составе «Аль-Хиляля».

«Аль-Хиляль»: Алмуаюф, Сауд, Кулибали, Аль Булаи, Шарани, Канно, Невес, Михаэль, Салем, Милинкович-Савич, Малком.

26-летний бразилец Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Ранее состав «Аль-Хиляля» пополнили Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и главный тренер Жорже Жезуш.

«Аль-Хиляль» вышел из группы В со второго места, а «Аль-Иттихад» возглавил группу А.

Клубный кубок арабских чемпионов. 1/4 финала
05 августа 2023, суббота. 21:00 МСК
Аль-Иттихад
Джидда, Саудовская Аравия
Не начался
Аль-Хиляль
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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