Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Рябчука

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможный переход защитника греческого «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

«Рябчук? Мы пока не объявляли. Скажем так, действительно есть шанс по этой сделке», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что защитник успешно прошёл медицинское обследование для перехода в «Спартак». Футболист подписал трёхлетний контракт с красно-белыми. Сумма трансфера молдавского защитника составит около € 7 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.