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Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Рябчука

Гендиректор «Спартака» ответил на вопрос о возможном переходе защитника Рябчука
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал возможный переход защитника греческого «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

«Рябчук? Мы пока не объявляли. Скажем так, действительно есть шанс по этой сделке», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что защитник успешно прошёл медицинское обследование для перехода в «Спартак». Футболист подписал трёхлетний контракт с красно-белыми. Сумма трансфера молдавского защитника составит около € 7 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.

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