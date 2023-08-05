Стали известны полуфинальные пары женского Кубка России

Сегодня, 5 августа, проходили матчи четвертьфинала Кубка России среди женщин. Стали известны все участники полуфинала турнира.
«Звезда-2005» обыграла «Ростов» со счётом 3:0, «Зенит» прошёл «Енисей» — 4:0, «Локомотив» разгромил «Чертаново» — 7:0, а ЦСКА победил «Краснодар» — 2:0.
В полуфинале Кубка ЦСКА сыграет с «Локомотивом», а «Зенит» встретится со «Звездой-2005». Даты и места проведения матчей будут объявлены позднее.
В 2022 году обладателем Кубка России среди женщин стал ЦСКА. В финальном матче турнира красно-синие обыграли «Зенит» со счётом 2:1.
В нынешнем сезоне женской российской Суперлиги ЦСКА располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 42 очка в 15 матчах. Вторым идёт «Зенит», набравший 41 балл. На третьем месте находится «Локомотив» (37 очков).
- 5 августа 2023
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