Мухин — о дубле в ворота «Локомотива»: перед игрой решил съесть два банана вместо одного

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин рассказал, что помогло ему отметиться дублем в сегодняшнем матче с «Локомотивом». Напомним, два гола, забитые Мухиным, помогли армейцам одержать разгромную победу (4:1). Максим в матче с железнодорожниками забил больше голов, чем за всю остальную карьеру в РПЛ.
«Совпадение ли, что сегодня забил больше, чем за всю карьеру? Не думаю, что это совпадение. Просто сегодня мой день и всё. Был ли особенный настрой на «Локомотив»? Просто сегодня перед игрой решил съесть два банана вместо одного», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. Мухин смог оформить дубль, который стал для него первым в рамках РПЛ.
- 5 августа 2023
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