Максим Мухин забил в матче с «Локомотивом» больше, чем за все предыдущие игры в РПЛ

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин забил два гола в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», благодаря чему армейцы смогли одержать уверенную победу со счётом 4:1. Дубль в матче с железнодорожниками стал первым для Максима в рамках российского чемпионата. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

До встречи с «Локомотивом» Мухин успел провести 55 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых смог отличиться лишь один раз.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Кириллом Левниковым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток встречи прозвучал в 20:00 по московскому времени. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.