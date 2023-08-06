Видеообзор сухой победы «Урала» над «Оренбургом»

Вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Урал» одержал победу со счётом 2:0.
Представляем вашему вниманию видеообзор встречи.
На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. «Урал» сумел этим воспользоваться и открыл счёт на 21-й минуте. Забитым мячом отметился полузащитник Андрей Егорычев. На 37-й минуте нападающий екатеринбуржцев Алексей Каштанов реализовал пенальти — 2:0. Второй тайм прошёл без голов.
По итогам этой встречи «Урал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице с семью очками в активе, а «Оренбург» опустился на 12-ю строчку. У этого клуба лишь одно очко после трёх игр.
- 6 августа 2023
-
01:15
-
01:08
-
00:55
-
00:53
-
00:46
-
00:42
-
00:41
-
00:29
-
00:23
-
00:18
-
00:15
-
00:09
-
00:08
-
00:03
-
00:00
- 5 августа 2023
-
23:42
-
23:35
-
23:31
-
23:27
-
23:26
-
23:22
-
23:22
-
23:20
-
23:14
-
23:12
-
23:06
-
23:06
-
23:03
-
22:59
-
22:57
-
22:56
-
22:52
-
22:51
-
22:48
-
22:45