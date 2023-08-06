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Видеообзор сухой победы «Урала» над «Оренбургом»

Видеообзор сухой победы «Урала» над «Оренбургом»
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Вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом». Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым из Волгограда. «Урал» одержал победу со счётом 2:0.

Представляем вашему вниманию видеообзор встречи.

На седьмой минуте нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. «Урал» сумел этим воспользоваться и открыл счёт на 21-й минуте. Забитым мячом отметился полузащитник Андрей Егорычев. На 37-й минуте нападающий екатеринбуржцев Алексей Каштанов реализовал пенальти — 2:0. Второй тайм прошёл без голов.

По итогам этой встречи «Урал» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице с семью очками в активе, а «Оренбург» опустился на 12-ю строчку. У этого клуба лишь одно очко после трёх игр.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
05 августа 2023, суббота. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 Егорычев – 21'   0:2 Каштанов – 36'
Удаления: Мансилья – 7' / нет
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