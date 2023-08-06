«Не думаю, что результат справедлив». Тренер «Торпедо» Клотет — о поражении от «Сокола»

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал поражение в матче 4-го тура Мелбет Первой лиги с саратовским «Соколом» (0:1).

«Не думаю, что результат справедлив, какие эмоции — конечно, нам неприятно. Мы показали ту игру, которая заслуживала другого результата. Но футбол есть футбол. Мы создали достаточно опасных моментов в обоих таймах, но свой гол не забили. А вот «Сокол» реализовал одну из своих немногочисленных возможностей.

Дебют за «Торпедо» Руслана Червякова? Это была его первая игра на профессиональном уровне. И сразу такая жёсткая. Я считаю, что Руслан был очень полезен на фланге, создавал много опасных ситуаций. Интенсивно сыграл в защите. Даже не скажешь, что ему всего 18. Ему ещё развиваться и развиваться. Я доволен его самоотдачей и отношением к делу.

Почему отсутствовали Рейна, Полоз и Стефанович? Рейна и Полоз получили повреждения в предыдущем матче, а по поводу Стефановича не могу комментировать, так как его отсутствие зависит не от меня», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».