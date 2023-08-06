Женский чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей 6 августа

Сегодня, 6 августа, пройдут очередные матчи плей-офф чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023. В 1/8 финала встретятся сборные Нидерландов и ЮАР, а также национальные команды Швеции и США.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023. Расписание матчей.

1/8 финала. 6 августа, воскресенье

Нидерланды — ЮАР — 5:00 мск.

Швеция — США — 12:00 мск.

Сборная Нидерландов стала первой в группе Е, ЮАР — второй в группе G. Команда Швеции выиграла группу G, а сборная США заняла второе место в группе Е.

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.