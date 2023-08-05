Дзюба не попал в пустые ворота! А потом ЦСКА с новым героем в атаке разгромил «Локо»

«Локомотив» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ. Дерби с ЦСКА неожиданно завершилось для команды Михаила Галактионова разгромом.

Любопытной деталью матча ЦСКА и «Локомотива» было противостояние лучших бомбардиров старта сезона РПЛ – нападающего Чалова и… защитника Тикнизяна. Впрочем, в дерби Наир по воле тренера поменял позицию и сыграл левого хавбека. Его место в обороне занял Митай. Очевидно, Галактионов сделал эти перестроения с целью лучшего контроля ширины против схемы 3-4-2-1 у армейцев. Чтобы правому вингеру Пиняеву не опускаться слишком часто к собственной штрафной, пятым в линию защитников должен был садиться универсал Тикнизян.

ЦСКА очень тяжело входил в игру и адаптировался к сопернику. Армейцам как будто не хватало эмоций на дерби после сверхэмоционального матча с «Ахматом». При счёте 0:0 «Локомотив» был лучше, создал несколько голевых моментов. Как Дзюба не забил в пустые ворота, добивая мяч, отбитый Акинфеевым перед собой, – уму непостижимо! Артём сделал такое движение, словно он защитник ЦСКА и выносит мяч из штрафной, а не бьёт по воротам. А вот к форме Акинфеева впервые за долгое время есть вопросы. Он и в Екатеринбурге совершил результативную ошибку, и в Грозном преподнёс однажды похожий подарок сопернику, но там тоже повезло.

А потом всё вдруг поменялось за две минуты! ЦСКА забил дважды. Первый эпизод – ошибка Самошникова, сбившего Чалова. Контакт и в ногах, и в руках был легчайшим, а Фёдор явно искал фол, но если по сегодняшним правилам это пенальти, то ничего не остаётся, кроме как ставить его. Чалов продолжает идти к призу лучшему снайперу РПЛ, отличаясь только с 11-метровых.

Следующая голевая атака красно-синих началась с классного выноса от Акинфеева на Заболотного, а завершилась шикарным тонким пасом Чалова на Гаича. «Локо» же допустил коллективную ошибку в обороне. И Погостнов не вступил в борьбу за мяч с центрфорвардом, и Тикнизян почему-то бросил вбегавшего в штрафную серба. Два удара в створ от ЦСКА за первый тайм – два гола.

Эти два пропущенных мяча отправили железнодорожников в нокдаун. У команды пропала мысль из игры, а ЦСКА, комбинируя отрезки прессинга с позиционной обороной, контролировал ситуацию на поле. Армейцы разгадывали все ходы соперника. А на исходе часа матча дорогой подарок красно-синим сделал Митай. Защитник «Локомотива» в своей штрафной вынес мяч на ногу Мухину – так счёт стал крупным. Албанца уже не в первый раз «замыкает» в матчах с ЦСКА (в апреле его удалили в дерби).

Галактионов тут же произвёл пять замен! Убрал с поля и Тикнизяна, и Пиняева с Дзюбой. У экс-капитана сборной России лишь два неточных удара за час. Артёма пока не узнать: то ли не в оптимальной форме из-за повреждений, то ли уже не столь «голоден», как весной. После этих перестановок «Локомотив» взбодрился, забил благодаря наигранному угловому: Рядно проиграл воздух Погостнову.

Но молодой Рядно быстро исправился за ошибку – через три минуты поучаствовал в новой голевой атаке ЦСКА. Очень простые голы пропускал «Локо». После смещения Чалова к боковой и кросса Рядно забил поймавший кураж Мухин. Ему проиграл борьбу Митай. Использование экс-игрока железнодорожников Мухина на позиции инсайда казалось спорной идеей, но работает же!

Всё было решено, и на последних минутах Федотов выпустил в атаку аргентинца Гайча и юного таланта ЦСКА Арбузова. Жаль, что 19-летний герой недавнего кубкового матча с «Оренбургом» получает пока так мало времени в РПЛ. Очень приятно наблюдать за игрой Ярослава. В компенсированное время Арбузов имел шанс забить, но его первый гол в элите отменил суперсейв Лантратова.