Гвардиола: в центре поля Фодену нужно играть осторожнее
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «горожан» Филипа Фодена.
«Фил может играть на позиции нападающего, левого вингера, правого вингера, атакующего полузащитника — везде. И в центре поля ему нужно быть осторожнее во многих аспектах и лучше понимать, когда возвращаться в защиту. Но, конечно, у Фодена есть особенные качества для игры на вышеперечисленных позициях: умение играть „один-в-один“, подключения в штрафную площадь, голевое чутьё — это всё при нём», — приводит слова Гвардиолы Goal.
Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «горожане» выиграли первый требл в своей истории, одержав победу в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов.
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