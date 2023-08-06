Гвардиола: в центре поля Фодену нужно играть осторожнее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре полузащитника «горожан» Филипа Фодена.

«Фил может играть на позиции нападающего, левого вингера, правого вингера, атакующего полузащитника — везде. И в центре поля ему нужно быть осторожнее во многих аспектах и лучше понимать, когда возвращаться в защиту. Но, конечно, у Фодена есть особенные качества для игры на вышеперечисленных позициях: умение играть „один-в-один“, подключения в штрафную площадь, голевое чутьё — это всё при нём», — приводит слова Гвардиолы Goal.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «горожане» выиграли первый требл в своей истории, одержав победу в чемпионате Англии, Кубке страны и Лиге чемпионов.