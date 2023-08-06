Чемпионат мира по футболу среди женщин: результаты матчей 6 августа, турнирная сетка

Сегодня, 6 августа, состоялись очередные матчи 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023.
Сборная Нидерландов переиграла ЮАР со счётом 2:0. Джилл Рорд открыла счёт на девятой минуте, на 68-й минуте Линет Беренстейн закрепила преимущество оранжевых. Ещё один гол Нидерландов в исполнении Лике Мартенс был отменён арбитром после подсказки ассистента VAR.
Во втором матче дня Швеция оказались сильнее США. В основное время соперники не смогли распечатать ворота (0:0), а в серии пенальти более точными были игроки скандинавской команды — 5:4.
Результаты матчей 6 августа:
Нидерланды — ЮАР — 2:0;
Швеция — США — 0:0 (по пен — 5:4).
Таким образом, стали известны две четвертьфинальные пары: 11 августа Нидерланды сыграют с Испанией, а Япония – со Швецией.
Завтра, 7 августа, состоятся ещё два матча 1/8 финала. сборная Англии сыграет с командой Нигерии, а хозяева турнира австралийки померяются силами с Данией.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. Всего у американок четыре победы на чемпионатах мира.
- 6 августа 2023
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