Мостовой — о победе ЦСКА: вряд ли «Локо» за сезон проиграет кому-то ещё с таким счётом

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (4:1).
«Никто не ожидал такого результата. Я ожидал, что будет ничья. Однако так и бывает: «Локомотив» не реализовал свои моменты, а потом ЦСКА накидал. До двух голов ещё тешилась надежда, но потом они попали в какую-то прострацию и после третьего гола стало всё ясно.
ЦСКА — молодцы. Собрались и обыграли. Надо их похвалить. Вряд ли «Локомотив» за весь сезон проиграет кому-то ещё с таким счётом», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1.
- 6 августа 2023
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