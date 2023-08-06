«Зенит» показал худший старт в РПЛ с 2013 года

Санкт-петербургский «Зенит» показал худший старт в Российской Премьер-Лиге с 2013 года. После сегодняшнего поражения московскому «Динамо» сине-бело-голубые имеют в активе лишь четыре очка в первых трёх турах. Такой же результат санкт-петербургская команда показала в 2013 году.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша заняло девятое место, набрав 45 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения от «Краснодара» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3).