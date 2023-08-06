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Тренер «Зенита» Тимощук высказался о поражении от «Динамо»

Тренер «Зенита» Тимощук высказался о поражении от «Динамо»
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Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался о поражении в матче 3-го тура чемпионата России от московского «Динамо».

«Старт матча нам не удался. Провалили первый тайм. В перерыве внесли изменения. Второй тайм был полностью под нашим контролем. Но, к сожалению, допустили ошибки. Проиграли. Надеюсь, для нас это будет определённый урок.

Во втором тайме мы перешли на пятёрку защитников. Старались поднять фланги. Вышел Марио. Стремление вырвать результат похвально. Но, к сожалению, допустили ошибку. Невозможно все 90 минут держать концентрацию. От Семака могли разве что получить смс в перерыве и обсудить это с тренерским штабом. Во втором тайме хотели изменить игру, прибавить в агрессии», — передаёт слова Тимощука корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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