«Хочется получить ответы». Тимощук — о судействе матчей «Зенита» с «Ростовом» и «Динамо»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался на тему судейства в сегодняшнем матче с «Динамо», а также рассказал, как команда чувствовала себя без главного тренера. Напомним, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак отбывал дисквалификацию, поэтому поручил выполнение обязанностей в матче с «Динамо» своему помощнику.

«Когда отсутствует главный тренер – ребята это чувствуют. Может, не хватало подсказа, эмоционального всплеска. Для нас сегодня это был минус. Не буду возвращаться к эпизоду с удалением Сергея Богдановича, для меня это спорный момент. Нужно понимать и разбираться, почему так происходит.

Сегодня удалили Барриоса. Против «Ростова» наступали на Клаудиньо. Хочется получить какие-то ответы – мы, футболисты, другие клубы», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.