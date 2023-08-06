И. Федотов: «Зенит» начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь — пора отвыкать
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Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о работе арбитров на матчах с участием «Зенита».
«Глобально же хочется сказать, что «Зенит» начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь, пора отвыкать», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.
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