И. Федотов: «Зенит» начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь — пора отвыкать

Футбольный арбитр Игорь Федотов высказался о работе арбитров на матчах с участием «Зенита».

«Глобально же хочется сказать, что «Зенит» начали судить по-другому. К хорошему быстро привыкаешь, пора отвыкать», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, сегодня, 6 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.