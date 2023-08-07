Тимощук: если у футболистов есть какие-то недопонимания, наш тренерский штаб всегда открыт

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что команда проведёт корректировки после поражения в матче третьего тура чемпионата России с «Динамо» (2:3).
«Конечно, у нас после каждого матча проводится углублённый разбор нашей предыдущей игры и, как всегда, теоретическое занятие проводится. Поэтому, конечно, будут сделаны корректировки, будет видеоанализ. Со всеми обсудим и покажем. Конечно, когда у футболистов спрашиваешь, есть ли какие-то вопросы, их почему-то не возникает. Но если есть у кого-то какие-то недопонимания, наш тренерский штаб в лице главного тренера всегда открыт, мы к этому их призываем — к диалогу, чтобы они делились своими впечатлениями, самочувствием и физическим состоянием», — приводит слова Тимощука официальный сайт «Зенита».
В следующем туре «Зенит» встретится с «Факелом». Матч состоится 13 августа.
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